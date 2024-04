Com duas novidades, Fluminense embarca para a Assunção sem quarteto

Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 23/04/2022 - Maracanã - Calegari Campeonato Brasileiro. 3ª Rodada. Jogo Fluminense x Internacional. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club Caption - (crédito: Mailson Santana/Fluminense FC)

O Fluminense embarcou para Assunção, capital do Paraguai, onde mede forças com o Cerro Porteño, pela terceira rodada do Grupo A da Libertadores. Assim, o confronto acontece no Estádio La Nueva Olla, às 19h (de Brasília), na próxima quinta-feira (25). Entre os relacionados, o Tricolor terá duas novidades importantes: Renato Augusto e Calegari.

O meio-campista não entra em campo desde o empate em 1 a 1 com o Alianza Lima, no dia 3 de abril, pela 1ª rodada da Libertadores. Na ocasião, o atleta sofreu uma lesão na panturrilha, e a tendência é que fique como opção no banco de reservas.

O lateral, por sua vez, volta depois de oito meses sem atuar. Na última temporada, o jogador rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo quando defendia o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.

Por outro lado, o técnico Fernando Diniz não terá à disposição quatro jogadores, que foram afastados por atos de indisciplina. Tratam-se de John Kennedy, Alexsander, Kauã Elias e Arthur. O quarteto organizou uma festa durante a concentração antes do jogo contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, e levaram mulheres para o local. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o quarteto não viajará com a delegação nesta terça-feira (23) em direção à Assunção, no Paraguai. Os comandados de Fernando Diniz medem forças com o adversário na próxima quinta-feira (25), às 19h (de Brasília), no Estádio La Nueva Olla, pelo torneio continental.

O atacante Keno segue em recuperação da entorse no tornozelo esquerdo e não viajou. Sendo assim, ele ainda tem dificuldade para realizar alguns movimentos. Além disso, Thiago Santos, Marlon e Gabriel Pires, lesionados, também não embarcaram com o restante do elenco.

Confira a lista de relacionados do Fluminense

Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes

Defensores: Antonio Carlos, Calegari, Diogo Barbosa, Felipe Andrade, Felipe Melo, Guga, Justen, Manoel, Marcelo e Samuel Xavier

Meias: André, Lima, Martinelli, PH Ganso, Renato Augusto e Terans

Atacantes: Douglas Costa, Germán Cano, Isaac, Jhon Arias, Lucumí, Marquinhos e Matheus Reis

