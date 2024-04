Wanderson sofre lesão e vira desfalque no Internacional para a Sul-Americana

O Internacional iniciou sua preparação para seu próximo compromisso, no caso pela Sul-Americana, com uma baixa importante. Trata-se do atacante Wanderson, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, com lesão ligamentar. O clube informou que o jogador passou por exames que constataram o problema. Inclusive, que já recebeu os primeiros cuidados médicos e iniciou o tratamento para a contusão.

Apesar disso, o Colorado não divulgou o tempo de recuperação para Wanderson. Mesmo que ele seja uma ausência em um primeiro momento pontual para o embate com o Delfín, acreditava-se que o cenário poderia ser pior. Afinal, até porque levantou-se a possibilidade de uma fratura no seu tornozelo esquerdo. Ele será constantemente reavaliado para observar quando será o momento ideal para retornar aos gramados.

Vale ressaltar que o atacante sofreu a lesão na partida anterior do Inter, a derrota por 1 a 0 para o Athletico, no último domingo (21). Ainda no primeiro tempo do duelo, ele prendeu o pé esquerdo no gramado da Ligga Arena. Isso depois de uma dividida com o volante do Furacão Julimar, que buscava desarmá-lo. Em seguida, o camisa 11 do Inter não conseguia apoiar o pé no chão e precisou de substituição. Por sinal, deixou o gramado de maca.

Evidentemente, Wanderson será um desfalque importante para o Colorado. Isso porque o atleta participou de 20 dos 21 possíveis da equipe gaúcha na temporada, sendo 16 como titular, com três gols e três assistências.

Internacional planeja viagem para Equador

A delegação do Internacional embarca rumo ao Equador, na manhã desta quarta-feira (24). No país vizinho, enfrenta o Delfín, às 23h, no estádio Jocay, na próxima quinta. Importante destacar que o embate é válido pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O time gaúcho é o terceiro colocado do Grupo C com dois pontos, após dois empates, já o seu adversário da vez é o líder, com quatro.

O principal objetivo do Colorado é garantir seu primeiro triunfo na Sula, mesmo que fora de casa. Caso tenha sucesso em sua missão, há a chance de assumir a liderança do grupo dependendo do resultado do outro confronto do grupo, entre Belgrano, da Argentina, e Royal Tomayapo, da Bolívia. Os cenários ideais são um empate ou uma vitória da equipe boliviana.

