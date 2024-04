Fluminense empresta Gustavo Apis para o Nova Iguaçu

O Fluminense acertou o empréstimo do meia Gustavo Apis ao Nova Iguaçu. O jogador de 24 anos foi anunciado pelo time da Baixada, na tarde desta terça-feira (23).

Isto representa, assim, o retorno de Apis ao time que o revelou. Ele começou a carreira no próprio Nova Iguaçu, em 2018. Permaneceu por lá até 2020, quando foi prospectado, então, pelo Fluminense.

Apis chega para defender o Nova Iguaçu na Série D do Brasileirão, sendo emprestado, dessa forma, até o fim da temporada. Vice-campeão carioca em 2024, o Nova só tem a quarta divisão pela frente no ano. A equipe da Baixada, que está no Grupo 6, estreia na competição já na próxima segunda (29), contra o Democrata-MG.

O meia fez parte do elenco que atuou nas rodadas iniciais do Carioca, quando os principais jogadores ainda estavam de férias após a pesada temporada 2023. Apis jogou quatro jogos (todos em janeiro), com três vitórias e um empate. Ele somou 174 minutos no período e não marcou gol.

