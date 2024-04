Botafogo x Palmeiras: STJD marca terceiro julgamento de John Textor

Nesta sexta-feira (26/04), John Textor deve comparecer mais uma vez no STJD. O empresário segue respondendo pelas acusações feitas depois do jogo entre Botafogo e Palmeiras, no Nilton Santos, pelo Brasileirão de 2023. O americano reclamou de roubo na época e pediu pela renúncia de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Na última quinta-feira (18/04), John Textor participou de um julgamento presencialmente no Rio de Janeiro. O empresário, dessa forma, mostrou novos dados sobre manipulações de resultados. Assim, Felipe Bevilacqua, vice-presidente do STJD, pediu tempo para analisar os documentos apresentados.

LEIA MAIS: Kauê é acusado de agressão por ex-namorada, e Botafogo afasta o atleta

Julgamento de John Textor

O empresário já participou de duas reuniões no STJD. No entanto, os dois julgamentos foram adiados. O americano recebeu três denúncias no artigo 243-F (ofensa à honra) e uma no 258-B (invadir local destinado à equipe de arbitragem).

Assim, John Textor tem um novo encontro marcado no STJD. O empresário, dessa forma, corre risco de ser suspenso por até 360 dias. O empresário já havia recebido uma punição de 30 dias de maneira preventiva. No entanto, os dirigentes alvinegros conseguiram um efeito suspensivo.

Aliás, John Textor também enfrenta outros dois processos na Justiça. O primeiro é por não apresentar provas concretas de fraudes esportivas. O segundo é por acusar jogadores de São Paulo e Palmeiras de participarem de manipulações de resultados. Os três julgamentos ainda estão em andamento e ainda não têm prazo de término.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.