Al-Hilal vence o Al-Ain, mas está fora da final da Liga dos Campeões da Ásia

O Al-Hilal venceu o Al-Ain por 2 a 1 nesta terça-feira (23), mas foi eliminado da Liga dos Campeões da Ásia. Afinal, no jogo de ida da semifinal, perdeu por 4 a 2. Na Kingdom Arena, os gols do time de Jorge Jesus foram de Ruben Neves e Al-Dawsari. Erik fez o único gol da equipe visitante.

Agora, o Al-Ain aguarda o vencedor de Yokohama F. Marinos e Ulsan Hyundai, que se enfrentam na quarta-feira. No primeiro jogo, o Ulsan Hyundai venceu por 1 a 0.

Como foi o jogo

O jogo na Kingdom Arena precisou de apenas dois minutos para ganhar fortes emoções, afinal, o árbitro marcou pênalti de Kouame no brasileiro Michael. Assim, Ruben Neves foi para a cobrança e abriu o placar para o Al-Hilal. No entanto, aos 11′ o time visitante empatou a partida, com Erik. Ele chutou no canto esquerdo de Bono, sem chances para o goleiro. Já na reta final da primeira etapa. aos 40′, o pênalti assinalou novo pênalti, mas para o Al-Ain. O VAR, entretanto, aconselhou a revisão do lance, fazendo com que o mesmo voltasse atrás e anulasse a penalidade.

Assim como na etapa anterior, a equipe de Jorge Jesus chegou ao gol cedo, com cinco minutos. Em jogada que começou em cobrança de lateral, Al-Dawsari aproveitou sobra da defesa adversária e estufou a rede. Precisando igualar o placar agregado, o Al-Hilal encontrou dificuldade para ampliar o marcador, já que o time visitante se fechou na defesa. E foi assim até o fim da partida, já que o técnico Hernán Crespo pediu que sua equipe se fechasse na defesa.

