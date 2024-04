Campeonato de Drift agita o fim de semana no Parque da Cidade

É fã de adrenalina? No próximo sábado (27/4) e no domingo (28/4), os motores rugem e a fumaça dos pneus toma conta do Parque da Cidade, quando Brasília recebe o maior campeonato de drift do Centro-Oeste e o segundo mais relevante do país: o Mega Drift Brasil.

Com mais de 30 competidores confirmados, a etapa da capital colocará em cartaz pilotos determinados a conquistar o título em uma disputa cheia de emoção e velocidade. O evento conta também com presença do piloto João Barion, um dos grandes nomes da modalidade e campeão da categoria nos Estados Unidos.

O drift é um esporte automobilístico que desafia as leis da física e tem conquistado cada vez mais fãs em Brasília. A competição promete elevar a adrenalina dos brasilienses no Parque da Cidade. Os ingressos para o espetáculo de velocidade estão à venda no site oficial do campeonato e variam entre R$ 66 e R$ 320 (clique aqui para acessar a página).

Mega Drift Brasil

Quando: 27 e 28 de abril

Horário: 10h às 18h

Local: Estacionamento 1 do Parque da Cidade

Ingressos: Sympla (clique aqui para acessar a página)

Classificação Livre