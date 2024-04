Arsenal atropela o Chelsea e mantém liderança da Premier League

Jogadores de Arsenal e Chelsea em disputa de bola no clássico londrino - Foto: Glyn Kirk/AFP via Getty Images - (crédito: Glyn Kirk/AFP via Getty Images)

O torcedor do Arsenal está cada vez mais perto de comemorar o 14º título de Premier League da história do clube. Os Gunners dominaram o clássico londrino contra o Chelsea e goelaram os rivais por 5 a 0, nesta terça-feira (23). Assim, o time comandado pelo técnico Mikel Arteta manteve a liderança isolada do Campeonato Inglês há quatro rodadas para o fim da competição. No Emirates Stadium, os donos da casa tiveram o controle do jogo desde os minutos iniciais, quando Trossard abriu o placar logo aos três minutos de jogo. Por outro lado, Havertz e Ben White balançaram a rede duas vezes e completaram o placar na segunda etapa nesta partida adiada da 29ª rodada.

Dessa maneira, o Arsenal chegou aos 77 pontos e abriu três pontos de vantagem para o vice-líder Liverpool. Os Reds, no entanto, ainda vão entrar em campo em outra partida adiada da 29ª rodada. Contudo, mesmo com uma vitória do time comandado pelo técnico Jurgen Klopp, os Gunners não serão ultrapassados, uma vez que levam vantagem nos critérios de desempate.

Ao mesmo tempo, o Manchester City, em terceiro lugar com 73 pontos, também entra em campo e pode diminuir a vantagem do Arsenal para apenas um ponto.

Por outro lado, o Chelsea está prestes a encerrar mais uma temporada decepcionante para o seu torcedor. Eliminados de todas as copas nacionais, os Blues estão distantes da zona de classificação para as próximas competições europeias e devem apenas cumprir tabela nesta reta final da Premier League.

Arsenal x Chelsea

No primeiro tempo, o Arsenal dominou o Chelsea, não dando muitas chances ao rival e criando várias oportunidades de gol. Além disso, o caminho para a goelada começou logo aos três minutos, quando Trossard aproveitou assistência de Declan Rice para abrir o placar. C o apoio da torcida, os Gunners continuaram a pressão, mas pararam em boas defesas do goleiro Petrovic.

No segundo tempo, o Arsenal não tirou o pé do acelerador e conseguiu converter as chances criadas. Aos seis minutos, Ben White aproveitou uma sobra de bola e ampliou a vantagem dos Gunners. Por outro lado, o Chelsea sentiu o gol e deu espaços para a boa pressão dos donos da casa. Assim, Havertz anotou outros dois gols em um intervalo de oito minutos e transformou a vitória em goleada. Ainda deu tempo de Ben White deixar o segundo no jogo e completar o triunfo por 5 a 0.

