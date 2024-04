Lorient x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta terça-feira, Lorient e PSG medem forças pela 29ª rodada da Ligue 1. O jogo será realizado no estádio Stade du Moustoir, em Lorient e a bola começa a rolar a partir das 14h (de Brasília).

Onde assistir

O jogo será transmitido pelo streaming Star+ a partir das 14h (de Brasília).

Como chega o Lorient

Na reta final da temporada, o Lorient luta para escapar do rebaixamento. No momento, a equipe está na penúltima colocação, com 26 pontos e precisa da vitória para seguir com chances de sobreviver na elite.

Além da dura missão de encarar o PSG, o Lorient luta para acabar com uma sequência negativa de cinco partidas sem vencer, sendo quatro derrotas consecutivas.

Como chega o PSG

Líder do torneio nacional, o PSG espera conquistar a Ligue 1 nesta rodada. Para isso acontecer, o time precisa derrotar o Lorient e torcer para que o Monaco não some pontos diante do Lille.

Além do título nacional, o treinador quer aproveitar para ficar com o calendário menos pesado, pois focaria na disputa da Champions League, torneio onde está na semifinal.

LORIENT X PSG

Ligue 1 – Segunda rodada

Data e horário: 24/4/2024, às 14h (de Brasília)

Local: Stade du Moustoir, Lorient (FRA)

LORIENT: Mvogo; Talbi, Adjei e Touré; Katseris, Bakayoko, Louza e Le Bris; Kari, Ponceau e Bamba. Técnico: Régis Le Bris.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar e Lucas; Vitinha, Ugarte e Zaire-Emery; Dembélé, Mbappé e Kolo Muani. Técnico: Luis Enrique.

Árbitro: A confirmar

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.