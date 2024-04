Bolívar x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

O Flamengo tem um compromisso delicado pela Libertadores nesta quarta-feira (24), afinal, visita o Bolívar no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. A bola rola às 21h30 (de Brasília). Além de ter que superar a única equipe com 100% de aproveitamento no Grupo E, o time carioca terá que lidar com duas barreiras: a altitude e os desfalques. Nos 3.600m acima do nível do mar, o técnico Tite terá oito ausências.

O Rubro-Negro, que venceu o Palestino, no Maracanã, na última rodada, é o segundo colocado do grupo, com quatro pontos. O Bolívar lidera, com seis.

Onde assistir

A TV Globo e o Paramount transmitem o confronto.

Como está o Bolívar

O técnico Flavio Robatto conta com um desfalque importante para o jogo desta quarta-feira. Afinal, o lateral-direito Yomar Rocha foi expulso na partida entre o Bolívar e o Millonarios e não enfrenta o Flamengo. Luis Paz deve ser o substituto.

Na véspera do jogo, o brasileiro Francisco da Costa, também conhecido como Chico, principal destaque do clube boliviano neste início de competição, falou sobre a partida.

“Acho que não só da torcida, mas o entendimento geral aqui na cidade, no país, é que é realmente um jogo importante, onde somar três pontos é botar um pé nas oitavas de final. Então a mobilização é grande, jogo onde a motivação é mais alta. O grupo entende a importância, está tomando o jogo como tem que ser tomado, respeitando o Flamengo que é um grande da América, mas com esperança, além de ser um bom jogo, que os três pontos fiquem com a gente”, disse Francisco da Costa ao “Ge”. Veja outros trechos!

Como está o Flamengo

Por outro lado, o técnico Tite, que já não teria Everton Cebolinha, lesionado, não terá outros sete desfalques para o jogo na Bolívia. Afinal, Léo Pereira, Varela Ayrton Lucas, Erick Pulgar, Allan, Arrascaeta e Pedro não viajaram com a delegação. Desses, Léo Pereira e Allan ficam fora por questões médicas. Os demais foram cortados por planejamento da comissão técnica rubro-negra.

Em resumo, com as ausência, a tendência é que, em comparação com as partidas recentes, apenas os titulares Rossi e De La Cruz estejam em campo.

BOLÍVAR X FLAMENGO

Terceira rodada da Libertadores – Grupo E

Data e horário: 24/04/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL)

Bolívar: Carlos Lampe; Luis Paz, Andersson Ordóñez, Renzo Orihuela e José Sagredo; Fernando Saucedo, Leonel Justiniano e Ramiro Vaca; Carmelo Algarañaz, Chico e Patito Rodríguez. Técnico: Flavio Robatto.

Flamengo: Rossi; Wesley, Leo Ortiz, David Luiz e Viña; Igor Jesus, Gerson, De La Cruz e Victor Hugo; Bruno Henrique e Lorran. Técnico: Tite.

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Auxiliares: Tulio Moreno (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

