Danubio x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais uma partida da Copa Sul-Americana 2024. Afinal, nesta quarta-feira, o Athletico-PR vai até o Uruguai para enfrentar o Danubio pela terceira rodada da fase de grupos do torneio continental. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio Centenario, em Montevidéu, às 19h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN e do Star+ a partir das 19h (de Brasília).

Como chega o Danubio

Após vencer na estreia, o time uruguaio empatou em casa na última rodada. Mais uma vez diante de seu torcedor, porém, o clube alvinegro espera um triunfo, que o levaria à liderança. Para isso, contudo, terá de superar os primeiros colocados da chave.

Como chega o Athletico

Com um começo arrasador, o Furacão tem 100% de aproveitamento e dez gols marcados em duas partidas. Nesta quarta, entretanto, o técnico Cuca deverá rodar o elenco e poupar algumas peças no Centenario. O palco, aliás, traz boas lembranças, já que o estádio é o mesmo onde o Athletico conquistou a mesma Copa Sul-Americana 2021, sobre o Red Bull Bragantino.

DANUBIO X ATHLETICO

Copa Sul-Americana 2024 – Terceira rodada – Grupo E

Data e horário: 24/04/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Centenario, em Montevidéu (URU)

DANUBIO: Goicoechea; Lucas Ferreira, Etchebarne, Fracchia e Ancheta; Ignacio Pintos, Romero, Kevin Lewis e Montaña (Leyes); Rossi e Sebastián Fernández. Técnico: Alejandro Apud

ATHLETICO: Bento; Madson, Kaique Rocha (Marcos André), Gamarra e Fernando; Felipinho, Alex Santana, Christian (Cuello) e Zapelli (Julimar); Canobbio e Mastriani. Técnico: Cuca

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Assistentes: Stephen Atoche (PER) e Enrique Pinto (PER)

VAR: Augusto Menéndez (PER)

