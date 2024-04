Everton x Liverpool: escalações e onde assistir

Dia de jogo grande nesta reta final da Premier League. Everton e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 16h (de Brasília), no Goodison Park, em partida atrasada da 29ª rodada do Campeonato Inglês. Há quatro rodadas para o fim da competição, os Reds viram o Arsenal abrir três pontos de vantagem no topo da tabela e precisam da vitória no tradicional ‘Merseyside Derby’ para seguir firme na briga pelo título.

Como chega o Everton

Em meio ao final de uma temporada ruim, o Everton vai passar as últimas rodadas da Premier League na luta contra o rebaixamento. Isto porque os Toffees aparecem na 16ª posição, com 30 pontos, cinco a mais que o Luton Town, primeiro na zona da degola.

Ao mesmo tempo, o técnico Sean Dyche terá dor de cabeça para escalar a equipe nesta quarta-feira. O Everton não poderá contar com Dele Alli, Lewis Dobbin e Patterson, lesionados. Além disso, o atacante Beto, que sofreu uma concussão recentemente, não vai para o jogo. Por fim, Calvert-Lewin e Coleman aparecem como dúvidas.

Como chega o Liverpool

Por outro lado, o atual vice-líder da Premier League viu o Arsenal golear o Chelsea e abrir três pontos de vantagem no topo da tabela. Agora, o time comandado por Klopp vai em busca do triunfo nesta quarta-feira para seguir na cola dos Gunners nesta reta final de competição.

Além disso, o Liverpool ostenta uma invencibilidade diante do Everton que já dura três anos. A última derrota dos Reds no ‘Merseyside Derby’ aconteceu na Premier League de 2020/21.

No entanto, Jürgen Klopp também segue com alguns jogadores no departamento médico. São eles: Diogo Jota, Conor Bradley, Ben Doak, Matip e Thiago Alcântara.

Everton x Liverpool

Partida atrasada da 29ª rodada da Premier League

Data e horário: quarta-feira, 24/04/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Goodison Park, em Liverpool (ING)

Everton: Jordan Pickford; Ashley Young, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite e Vitaliy Mykolenko; Jack Harrison, Amadou Onana, Gana Gueye e Dwight McNeil; Abdoulaye Doucoure; Calvert-Lewin. Técnico: Sean Dyche.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Virgil Van Dijk e Andy Robertson; Szoboszlai, Wataru Endo, Mac Allister; Luis Diaz, Mohamed Salah e Darwin Núñez. Técnico: Jürgen Klopp.

Onde assistir: Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.