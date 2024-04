Grêmio vence Estudiantes com um a menos e segue vivo na Libertadores

Jogadores de Estudiantes e Grêmio em disputa de bola na Libertadores - Foto: Alejandro Pagni/AFP via Getty Images - (crédito: Alejandro Pagni/AFP via Getty Images)

O Grêmio está vivo na Libertadores. Mesmo com um jogador a menos, o Tricolor buscou forças na juventude de seu elenco e conquistou a vitória por 1 a 0 sobre o Estudiantes, nesta terça-feira (23), no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata. As alterações feitas pelo técnico Renato Gaúcho após a expulsão de Villasanti, aos 20 minutos do segundo tempo, foram determinantes para os brasileiros conquistarem os três pontos nesta 3ª rodada do Grupo C. Nathan Fernandes puxou contra-ataque a aproveitou assistência de Gustavo Nunes para confirmar o triunfo fora de casa.

Dessa maneira, o Grêmio segue vivo na briga pela classificação para as oitavas de final da Libertadores. Ao mesmo tempo, o Tricolor confirmou a boa fase e chegou a terceira vitória consecutiva na temporada.

Com o resultado, o Tricolor somou os três primeiros pontos no Grupo C, mas segue na quarta posição, com os mesmos três pontos do The Strongest, da Bolívia, em terceiro.

Por outro lado, o Estudiantes é o vice-líder da chave, com os mesmos quatro pontos do Huachipato, do Chile, na primeira posição.

O jogo

As equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado, mas com poucas chances reais de balançar a rede. Com muitas faltas, os times fizeram uma partida truncada e o zagueiro Pedro Geromel sofreu um problema no ombro esquerdo e precisou ser substituído aos 33 minutos.

Na volta do intervalo, o Grêmio conseguiu pressionar e assustou a defesa do Estudiantes. Cristaldo levou perigo em duas oportunidades. Na primeira, parou em boa defesa do goleiro Mansilla, enquanto na segunda acertou um lindo voleio no travessão. Além disso, a partida ficou dramática para o Imortal aos 20 minutos. Villasanti recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso de campo. No entanto, Renato Gaúcho fez alterações na equipe e Nathan Fernandes puxou contra-ataque fatal e aproveitou assistência de Gustavo Nunes para abrir o placar aos 30 minutos. Os jovens do Tricolor haviam saído do banco de reservas e mantiveram o Grêmio vivo na Libertadores.

Além disso, o Estudiantes ainda teve um gol anulado por impedimento de Guido Carrillo na jogada, checado pelo VAR.

ESTUDIANTES 0X1 GRÊMIO

Libertadores da América – Terceira rodada da fase de grupos

Data e horário: 23/4/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Jorge Luis Hirschi, La Plata (ARG)

ESTUDIANTES DE LA PLATA: Mansilla; Mancuso, Lollo (Mauro Méndez, aos 25′ do 2t), Zaid Romero e Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Enzo Pérez, José Sosa (Piatti, aos 16′ do 2t) e Thiago Palacios; Cetré e Javier Correa (Carrillo, aos 16′ do 2t). Técnico: Eduardo Domínguez.

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Geromel (Rodrigo Ely, aos 33′ do 1t), Kannemann e Fábio; Villasanti, Pepê e Cristaldo (Nathan Fernandes, aos 25′ do 2t); Soteldo (Gustavo Nunes, aos 25′ do 2t), Everton Galdino (Dodi, aos 26′ do 2t) e João Pedro Galvão (Gustavo Martins, aos 40′ do 2t). Técnico: Renato Gaúcho.

Gol: Nathan Fernandes, aos 30′ do 2t (0-1)

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

VAR: David Rodriguez (COL)

Cartões amarelos: Palacios, Enzo Pérez (EST); Cristaldo, Everton Galdino, Villasanti, Marchesín, João Pedro Galvão e Fábio (GRE)

Cartão vermelho: Villasanti (GRE)

