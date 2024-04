RB Bragantino x Sportivo Luqueño: onde assistir, escalações e arbitragem

O Red Bull Bragantino encara o Sportivo Luqueño, nesta quarta-feira (24), às 21h (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, pela terceira rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana. O Massa Bruta vem embalado de duas vitórias importantes no Brasileirão, mas precisa se recuperar no torneio continental, já que perdeu para o Racing-ARG na última rodada. Por sua vez, a equipe paraguaia ainda não somou pontos.

Onde assistir

A ESPN e o Star+ transmitem a partida.

Como chega o RB Bragantino

Fora de casa, o Red Bull Bragantino perdeu para o Racing e aparece com três pontos na tabela. Mas a situação ainda não está complicada na Copa Sul-Americana. Um triunfo, porém, será fundamental para o time brasileiro seguir com boas chances de vaga.

A equipe que Pedro Caixinha pretende colocar contra o Luqueño não deverá ser muito diferente da que venceu o Corinthians no final de semana pelo Brasileirão. Contudo, Nathan Mendes e Lincoln estarão de volta após serem desfalques contra o Timão, Quem está fora desse jogo é Helinho, suspenso.

Como chega o Sportivo Luqueño

O Sportivo Luqueño está muito mal na Sul-Americana com dois jogos e duas derrotas. Assim, a equipe segue em busca dos primeiros pontos para sonhar com a classificação. O técnico Julio Cáceres ainda não tem a escalação definida, mas espera contar com todos os seus principais jogadores. Aliás, a formação que entra em campo contra os paulistas dependerá das condições dos atletas à sua disposição.

RED BULL BRAGANTINO X SPORTIVO LUQUEÑO

Data e horário: 24/04/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

RB BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Douglas Mendes, Luan Cândido e Guilherme; Gustavinho, Raul e Juninho Capixaba; Nacho Laquintana, Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

SPORTIVO LUQUEÑO: Gaspar Servio; Juan Pérez, Paul Riveros, Mario López, Alexis Cantero, Roberto Martínez, Álvaro Cuello, Agustín Manzur, Richard Prieto, Adrián Alcaraz e Walter González. Técnico: Lucas Bovaglio.

Árbitro: Bryan Loayza (EQU)

Auxiliares: Ricardo Baren (EQU) e David Vacacela (EQU)

VAR: Juan Andrade (EQU)

