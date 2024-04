Palmeiras treina em Quito para jogo importante na Libertadores

Palmeiras de Rony vai para cima do Del Valle, nesta quarta (24) - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras realizou nesta terça-feira (23) seu primeiro treino em Quito, capital do Equador. O intuito é se preparar para o jogo desta quarta, contra o Independiente Del Valle, pela Copa Libertadores. O time comandado pelo técnico Abel Ferreira fez atividades no Estádio Casa Blanca, localizado a 2.850 m de altitude.

O campo que recebeu o Palmeiras neste treinamento pertence à LDU, rival do Independiente. O desafio da equipe derá se ambientar às elevadas atitudes para tentar uma importante vitória no Equador. O atacante Rony destacou a necessidade do time estar apto fisicamente para conseguir um bom resultado, apesar das dificuldades já esperadas:

“Sabemos que a altitude é uma arma que eles (Del Valle) têm. Viemos antes para poder nos adaptar, sentir o clima daqui. Hoje, tivemos um treinamento de adaptação, alguns meninos ainda não jogaram na altitude e vai ser difícil para eles. Outros, que estão aqui há mais tempo, já e sabem controlar esse tipo de situação. Eu sei como é, o corpo tem de se adaptar o mais rápido possível para você jogar e bem. Então, estou bem tranquilo. Se houver oportunidade de fazer correria, a gente vai fazer. Mas espero que seja uma noite abençoada, para que possamos sair com os três pontos, que é o mais importante”.

Independente Del Valle x Palmeiras, nesta quarta, é às 21h30 (de Brasília).

