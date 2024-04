Corinthians perde para os reservas do Argentinos Jrs na Sul-Americana

O Corinthians não foi páreo para um Argentinos Jrs repleto de reservas na noite desta terça-feira (23), pela Sul-Americana. Em péssima jornada, perdeu por 1 a 0 para a equipe de Buenos Aires. O gol da vitória dos mandantes foi de Montiel, logo no início do primeiro tempo. Com o resultado, o Timão permaneceu com quatro pontos, na segunda posição do Grupo F. O líder, afinal, é o próprio Argentinos Jrs, que chegou aos seis pontos.

Agora, o Corinthians vira a chave para o Campeonato Brasileiro, em que está na zona de rebaixamento. O próximo jogo é domingo, às 16 horas, contra o Fluminense, na Neo Química Arena. Já o Argentinos Jrs, com seu time completo, joga pela diante do rival Vélez Sarsfield pela semifinal da Copa da Liga Argentina, também no domingo.

Corinthians faz péssimo primeiro tempo

O Corinthians praticamente começou o jogo perdendo por 1 a 0. Isso porque, logo aos dois minutos, a bola bateu nas costas de Fagner após lançamento na entrada da área e sobrou para Verón concluir, Cássio falhar e o Agentinos Jrs fazer 1 a 0. O gol, contudo, não despertou no Timão nenhum grande poder de reação. Sem criatividade alguma no meio de campo, esteve perto de empatar apenas aos 14 minutos, em cabeçada de Pedro Henrique que o goleiro Rodríguez espalmou para escanteio.

No mais, quem assustou mesmo foram os donos da casa. Aos 41, Raúl Gustavo errou ao tentar afastar a bola da área e a bola sobrou para Viveros, que tentou achar o ângulo de Cássio, mas errou por pouco.

Segundo tempo

Assim como na primeira etapa, Verón apareceu na frente de Cássio logo no início da segunda, mas desta vez o goleiro corinthiano defendeu em dois tempos. O Corinthians, por sua vez, teve um lance de enorme intensidade aos 13 minutos. Entretanto, não foi uma chance de gol e sim dois empurrões de Raul Gustavo em um dos auxiliares da arbitragem e foi corretamente expulso.

A saída do zagueiro corinthiano, todavia, arrefeceu os ânimos da equipe argentina. Os donos da casa baixaram seu ímpeto e, com a vantagem no placar, passaram a tocar a bola e, em resumo, esperar por um espaço graças à vantagem numérica em campo. O Corinhians, entretanto, curiosamente subiu seu nível de atuação e, mesmo sem lances agudos, passou a ter mais domínio do jogo.

António Oliveira ainda colocou o atacante Pedro Raul para tentar bola aérea. Mas o jogador se limitou a levar um cartão amarelo ao empurrar um jogador que demorava a sair de campo em uma substituição. Já nos acréscimos, Cacá cabeceou na pequena área após cobrança de falta e o goleiro Rodríguez evitou o empate.

ARGENTINOS JRS 1 X 0 CORINTHIANS

3ª Rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana

Data: 23/04/2024

Local: Estádio Diego Armando Maradona, Buenos Aires (ARG)

ARGENTINOS JRS: Diego Rodríguez, Meza, Godoy, Palacio e Viveros (Allan Rodríguez, 15’/2ºT); Juan Cardozo (Moyano, 41’/2ºT), Gamara (Galván, 41’/2ºT), Heredia (Perelló, Intervalo) e Montiel (Prieto, 35’/2ºT); Verón e Batalini. Técnico: Pablo Guede

CORINTHIANS: Cássio, Fagner (Matheuzinho, Intervalo), Félix Torres (Paulinho, Intervalo), Raul Gustavo e Hugo; Raniele, Fausto Vera e Garro; Angel Romero (Cacá, 15’/2ºT), Yuri Alberto (Wesley, Intervalo) e Pedro Henrique (Pedro Raul, 30’/2ºT). Técnico: António Oliveira

Gols: Verón, 2’/1ºT (1-0)

Árbitro: Piero Maza (CHL)

Auxiliares: Claudio Urrutia (CHL) e Carlos Poblete (CHL)

VAR: Jose Cabero (CHL)



Cartão Amarelo: Fagner, Pedro Raul (COR); Diego Rodríguez, Perelló, Viveros, Verón, Battalini, Godoy (ARG)

Cartão Vermelho: Raul Gustavo, 13’/2ºT (COR)

