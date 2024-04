Gustavo Scarpa celebra volta por cima e bom momento no Atlético: ‘Cabeça no lugar’

Autor de dois gols na vitória do Atlético sobre o Peñarol (URU), o meia Gustavo Scarpa celebrou o resultado e a boa fase. Com confiança, o camisa 6 afirmou que passou por maus momentos após deixar o Palmeiras, mas disse que está com a cabeça no lugar para dar o melhor ao Galo.

“É meio tenso falar disso porque há ano e meio eu saí do Brasil campeão brasileiro como destaque, apesar de ser um jogo coletivo. Em um ano acabei perdendo toda a confiança que eu tinha conquistado, mas eu acho que o mais importante é ter resiliência, cabeça no lugar e continuar trabalhando. Querendo que não, as coisas voltariam a acontecer de forma positiva e agora que elas voltaram a acontecer, os gols voltaram a sair, é sempre comemorar no dia do jogo, mas amanhã já tenho que pensar no próximo jogo, não acomodar. O ano é muito longo e não importa como começam as coisas, mas sim como terminam. E a gente vai fazer de tudo para conquistar títulos”, disse Scarpa.

Gustavo Scarpa marcou o primeiro e terceiro do Atlético-MG na Arena MRV com chutes parecidos de chapa. O meia falou sobre esta característica.

“Esse gesto técnico acaba não sendo treinado por ser mais característica. O primeiro gol eu nem precisei ajeitar o corpo, consegui ir reto assim para bola. Mas o segundo eu imaginei que o Hulk daria um passe um pouco mais curto, e aí eu consegui ajeitar o meu corpo a tempo. Fui feliz no chute. Tem que aproveitar as nossas melhores características, mas o mais importante é a vitória”, finalizou.

