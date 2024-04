Cuiabá empata no Peru e permanece invicto na Sul-Americana

O Cuiabá empatou fora de casa com o Deportivo Garcilaso, do Peru, por 1 a 1, nesta terça-feira (23), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Dessa forma, o Dourado segue invicto na competição e na liderança do Grupo G, com cinco pontos. A equipe mato-grossense até saiu na frente, mas permitiu o empate da equipe peruana, em jogo ocorrido em Cusco, a 3.350m de altitude.

Primeiro tempo

Na elevada altura de Cusco, o Cuiabá não se intimidou com o time do Peru, mas sentiu um pouco os efeitos do ar rarefeito. Giménez deu o primeiro chute, para defesa de Penny, com Derik e André Luís também chutando com perigo. A resposta do Garcilaso veio em falta venenosa de Chicaiza, que Walter defendeu. Pouco depois, Erustes acertou um chute fortíssimo no travessão. Já os brasileiros só conseguiam chegar em lances de bola parada, sem maior perigo até o intervalo.

Segundo tempo

Depois do intervalo é que o jogo aumentou de ritmo, com o Cuiabá melhor. Denilson e Pitta perderam boas chances, mas a grande oportunidade veio quando Salazar, zagueiro do Garcilaso, foi expulso. A partir de então, o time do Mato Grosso foi superior e abriu o placar aos 28 minutos, quando Denilson fez boa jogada e lançou Pitta, que finalizou para abrir o placar. Mas a vantagem durou pouco e, três minutos depois, Beltrán aproveitou escanteio batido na área e arrematou para empatar. No finzinho, Clayson também viu o cartão vermelho, deixando dez jogadores de cada lado.

DEPORTIVO GARCILASO 1×1 CUIABÁ

Copa Sul-Americana 2024 – Terceira rodada – Grupo G

Data e horário: 23/04/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco (PER)

DEPORTIVO GARCILASO: Penny; Canales, Salazar, Beltrán e Gordillo; Diez, Ramírez (Gonzales, intervalo, depois Cornejo, 47’/2ºT) e Chicaiza (Caicedo, 8’/2ºT); Erustes (Bazan, 24’/2ºT), Ugarriza (Cuero, 24’/2ºT) e Gentile. Técnico: Bernardo Redín.

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Allyson, Gabriel e Rikelme; Denilson, Lucas Fernandes, André Luis e Derik; Pitta. Técnico: Luiz Fernando Iubel.

Árbitro: Augusto Aragón (EQU)

Assistentes: Dennys Guerrero (EQU) e Edison Vásquez (EQU)

VAR: Juan Lara (CHL)

Cartões amarelos: Cornejo, Caicedo (GAR); Gabriel, Clayson, Madruga (CUI)

Cartões vermelhos: Salazar, 8/2ºT (GAR); Clayson, 44’/2ºT (CUI)

Gols: Pitta, 28’/2ºT (0-1); Beltrán, 31’/2ºT (1-1)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.