Cássio: ‘Talvez seja melhor eu seguir o meu caminho’

Noite ruim do Corinthians teve também agressão do zagueiro Raul Gustavo em um auxiliar da arbitragem - (crédito: Foto: Reprodução/ESPN)

O Corinthians perdeu por 1 a 0 para os reservas do Argentinos Jrs, na noite desta terça-feira (23). O quarto jogo seguido sem fazer gol foi a gota d’água para que um dos maiores jogadores da história do clube cogite deixar o clube. Após a partida, o goleiro Cássio, que falhou no gol de Verón, no início do primeiro tempo, fez um forte desabafo ainda à beira do campo.

“Não tenho problema em assumir meus erros. De fato errei em alguns gols. Mas aqui tudo que acontece de errado é culpa minha. Sou um ser humano e erro. Mas se o problema sou eu talvez seja melhor eu seguir o meu caminho”, disparou.

Cássio pede respeito

O goleiro deixou claro que, com a experiência que tem no clube, sabe que as cobranças são naturais. Entretanto, afirmou também que não quer ser responsabilizado por tudo que não anda bem dentro de campo.

“O time perde um gol a culpa é do Cássio. O time fica sem fazer gol a culpa é do Cássio. Está muito difícil para mim. Eu sou o capitão, o mais velho. Sempre vou dar a cara a tapa. A cobrança faz parte, mas quando passa do limite e vai para a falta de respeito, não dá”, completou.

Outro jogador histórico do Corinhians, Paulinho entrou no segundo tempo e também demonstrou sua revolta com o momento do clube.

“Temos que reagir. Passou da hora de reagir. O jogo não é como o treino, em que temos, em suma, muitas oportunidades de gol. Às vezes é uma só e temos que fazer para ganhar. A responsabilidade é nossa, somos nós que entramos em campo e temos que ter discernimento e sabedoria para começar a vencer os jogos”, opinou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.