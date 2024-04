Mirassol perde pênalti, Brusque vence na estreia e vai à liderança da Série B

Brusque segue com grande campanha na temporada de 2024 após ser finalista do Estadual - (crédito: Foto: Divulgação/Brusque)

Nem mesmo a maior posse de bola e os dois pênaltis a favor do Mirassol foram capazes de impedir a vitória do Brusque no encerramento da primeira rodada da Série B do Brasileiro. Na noite desta terça-feira (23), o time catarinense levou a melhor por 3 a 1 no Estádio Dr. Hercílio Luz.

Rodolfo Potiguar colocou os donos da casa em vantagem na primeira etapa. Dellatorre, de pênalti, igualou no começo do segundo tempo. O atacante do Mirassol ainda teve outra penalidade para selar a virada, mas isolou aos 19 minutos.

Pouco depois, o Brusque contou com um gol contra do zagueiro Luiz Otávio para voltar a comandar o placar. Em um contragolpe fulminante, o Quadricolor deu números finais ao duelo em um gol de Anderson Rosa.

Com o resultado, o Brusque assume a liderança da Segunda Divisão, ao lado da Chapecoense. Os dois catarinenses aparecem com três prontos na tabela, os mesmos dois de saldo e três gols a favor.

Por outro lado, o Mirassol aparece na parte inferior da tabela. É o 18º colocado, dentro da zona de rebaixamento, juntamente com Ituano, Paysandu e Guarani.

Próximos jogos

O Brusque volta a campo no domingo (28), às 15h45, quando visita o Coritiba, no Estádio Couto Pereira. No dia seguinte, às 19h30, o Mirassol encerra a segunda rodada diante do Ceará, no Estádio José Maria de Campos Maia, no interior paulista.

