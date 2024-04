Muros do Parque São Jorge são pichados após derrota do Corinthians

Muro do Parque São Jorge é pichado após nova derrota do Corinthians - (crédito: Foto: Reprodução de redes sociais)

O clima do Corinthians não é dos melhores dentro e nem fora de campo. Na madrugada desta quarta-feira (24), os muros do Parque São Jorge foram pichados, logo após a derrota do Timão por 1 a 0 para o Argentinos Juniors. O duelo aconteceu na terça (23), em Buenos Aires, pela terceira rodada do Grupo F, da Copa Sul-Americana.

Com mensagens de cobrança a elenco e diretoria, os torcedores reclamaram do alto investimento e a falta de resultados no momento. O Timão vem de três derrotas seguidas e não marca um gol há quatro jogos.

“Time de milhões, futebol de centavos”, escreveram os torcedores.

O momento do Corinthians é ruim em todos os sentidos possíveis. Começando dentro de campo, onde, no Brasileirão, ainda não venceu, soma apenas um ponto e ainda não balançou as redes na competição. Já na Sul-Americana, o resultado negativo na Argentina pode deixar o Alvinegro fora da zona de classificação para a próxima fase.

Já nos bastidores, o clima segue ainda mais quente. Afinal, há uma briga entre o presidente do Corinthians, António Oliveira, e o diretor de futebol do clube, Rubens Gomes, que pode perder o cargo. A política corintiana vem fervendo nos bastidores enquanto a equipe sofre para obter resultados dentro do gramado.

Corinthians busca voltar a vencer para espantar crise

Assim, com um ambiente complicado, o Corinthians volta a campo no domingo (28), às 16h, para encarar o Fluminense, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Timão está na zona de rebaixamento e busca a primeira vitória no torneio nacional.

