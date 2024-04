Renato celebra vitória do Grêmio com um a menos: ‘Fomos quase perfeitos’

Mesmo com um jogador a menos, diante do Estudiantes, o Grêmio conquistou sua primeira vitória na Libertadores nesta terça-feira (23), por 1 a 0, com gol de Nathan Fernandes. No segundo tempo, Villasanti foi expulso e dificultou a vida dos comandados de Renato Gaúcho. Contudo, conseguiram dar a volta por cima e voltar para Porto Alegre com os três pontos. Assim, o treinador exaltou a atuação da equipe, na qual classificou como quase perfeita.

‘Hoje fomos quase perfeitos, porque perfeito é muito forte, mas o time se comportou bem, soube suportar a pressão do adversário, o apoio da torcida deles, jogaram como um time experiente. Mais cedo ou mais tarde teríamos espaço, apesar de ter um jogador a menos”, destacou Renato após a partida.

Dessa forma, o treinador elogiou a postura da equipe, que apesar de ter ficado com um a menos, encontrou espaços na defesa do Estudiantes. Em campo, o Imortal Tricolor contou com o retorno de Pepê e entrada de Galdino, assim como as entradas de Gustavo Nunes e Nathan Fernandes nos segundo tempo.

“Sabíamos que era um jogo pegado, procurei colocar um time forte, alto no campo e deixei nossos garotos para o segundo tempo que eu sabia que iriam dar espaço. Todos cumpriram bem o papel, o que foi determinado”, disse.

“É muito difícil jogar aqui, torcida faz uma festa pesada, mas gostei muito do que meu time fez em campo. Uma vitória que nos recoloca na briga por vaga na próxima fase, buscamos os três pontos que deixamos de ganhar na Arena. Já elogiei bastante meu grupo pelo que fizeram hoje em La Plata”, acrescentou.

Olho na agenda

Com o resultado, o Grêmio conquistou os primeiros três pontos no Grupo C. Além disso, está somente um ponto atrás do líder Huachipato, que nesta quarta-feira (24) recebe o The Strongest, da Bolívia. Na próxima rodada, a equipe visita o adversário chileno, dia 8, às 19h (de Brasília). Pelo Campeonato Brasileiro, aliás, o Tricolor encara o Bahia no sábado (27), às 21h (de Brasília), na Fonte Nova.

