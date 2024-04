Vasco aguarda retorno de Medel ao Brasil antes de duelo com o Criciúma

Medel pode reforçar o Vasco no confronto com o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro - (crédito: - Fotos: Leandro Amorim/Vasco)

Depois do revés para o Fluminense, o Vasco se prepara para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. No próximo sábado (27), Cruz-Maltino mede forças com o Criciúma, às 16h (de Brasília), em São Januário. Assim, a comissão técnica aguarda a chegada do zagueiro Gary Medel no Rio de Janeiro nos próximos dias. A informação é do portal “ge’.

O defensor viajou ao Chile no dia seguinte à vitória do Vasco contra o Grêmio, em São Januário, na primeira rodada do Brasileirão. Isso porque o clube o liberou para acompanhar a mãe, que está passando por um problema de saúde. Durante a semana, o atleta publicou fotos ao lado dela.

Sem a presença de Medel, o Vasco entrou em campo com João Victor e Léo na zaga diante do Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid. Além disso, Ramón Díaz colocou em campo Maicon, que formou dupla com Léo, no clássico com o Fluminense, no Maracanã. Ambas as partidas, válidas pelo Campeonato Brasileiro.

Depois de estrear com vitória, o Cruz-Maltino vem de uma sequência de duas derrotas seguidas pela competição nacional. Por fim, o duelo com a equipe catarinense também pode marcar a volta de Dimitri Payet à lista de relacionados. No momento, o francês se recupera de uma lesão e ainda não atuou pelo campeonato.

