Corinthians prepara conversa com Cássio e pode preservar goleiro contra o Flu

O Corinthians pode ter uma mudança significativa para seu próximo compromisso. Isso porque a diretoria e a comissão técnica devem ser reunir com o goleiro Cássio nesta quarta-feira (24), para medir o tamanho do incômodo com as críticas pelo mau momento da equipe. Dependendo do tom da conversa, o capitão da equipe pode ir para o banco de reservas no duelo contra o Fluminense, no próximo domingo (28), na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Após a derrota para o Argentinos Juniors por 1 a 0, nesta terça (23), pela Sul-Americana, Cássio deu fortes declarações e disse que poderia deixar o Corinthians. Por conta do desabafo, existe a chance do ídolo ser poupado. Neste caso, Carlos Miguel assumiria a posição no gol neste fim de semana. Tal mudança, contudo, dependerá da conversa entre o camisa 12 e a comissão técnica nos próximos dias e ser preservado contra o Fluminense.

“Não tenho problema em assumir meus erros. De fato errei em alguns gols. Mas aqui tudo que acontece de errado é culpa minha. Sou um ser humano e erro. Mas se o problema sou eu talvez seja melhor eu seguir o meu caminho”, disse Cássio, após o duelo na Argentina.

O peso de colocar Cássio na reserva do Corinthians

Tirar Cássio do time titular do Corinthians significa não só um processo de reformulação na meta alvinegra, mas também pode escancarar uma crise que já está chegando ao seu máximo. Afinal, o arqueiro soma 700 jogos e é um dos nomes mais importantes da história do clube. O goleiro é a representação dos dois principais títulos da história do Timão: a Libertadores e o Mundial de Clubes em 2012.

Contudo, nos últimos jogos, o arqueiro vem deixando a desejar. O goleiro admitiu ter cometido falhas diante de Juventude e Argentinos Juniors. Porém, desabafou com o tom das críticas recebidas nos últimos dias e não descartou ir embora.

Durante este período de falhas, cresceu um pedido dos torcedores para que Carlos Miguel assuma a meta corintiana. Entretanto, o Timão toma cuidado com o assunto para que um ídolo do clube não saia pela porta dos fundos.

O goleiro possui contrato até o fim da temporada e ainda não avançou na conversa para uma possível renovação. A tendência é que ele realmente fique fora do duelo contra o Fluminense, no próximo domingo.

