Chegada de Serginho deve acirrar disputa no Santos

Serginho vai acirrar disputa no meio do Santos - (crédito: Foto: Divulgação/ Santos FC)

O Santos deve ter uma disputa acirrada no meio de campo para o restante da temporada. Afinal, após anunciar o meia Serginho, o Peixe deve ter ao menos quatro jogadores para escalar como o articulador principal da equipe. Aliás, o setor era uma verdadeira dor de cabeça para Fábio Carille durante a disputa do Campeonato Paulista.

No momento, o titular absoluto da posição é Giuliano. O jogador de 33 anos vem atuando nos principais jogos da equipe, mas o Santos entende que o jogador precisa de um substituto para revezar em algumas partidas. O reserva imediato é Cazares, mas o equatoriano convive com muitas lesões nas últimas temporadas. Agora, conta com Serginho.

Após a vitória contra o Paysandu, Carille informou que pediu à diretoria a contratação do jogador, que chega por empréstimo, com possibilidade de ser comprado ao fim da temporada. Segundo ele, o pedido foi em função das duas ótimas temporadas no Maringá.

“Eu já conheço o Serginho há muito tempo. Desde o Oeste, depois no Japão e dois anos maravilhosos no Maringá. Foi um pedido meu, sim. Acredito que possa nos ajudar bastante. Serginho pode, sim, fazer a ponta, mas vai qualificar mais por dentro, pelo passe, por jogar a bola para frente. Penso em vê-lo primeiro por dentro, depois também pode ser um meia pelo lado”, disse Carille.

Meia armador não será mais dor de cabeça no Santos?

Embora o jogador seja considerado versátil, a ideia de Carille é tê-lo como um armador das jogadas e um desafogo para Giuliano, que vem sendo bem marcado e tem sofrido para construir no time. Além disso, o Peixe também trouxe o meia Patrick, que estava no Atlético-MG e também pode fazer a função.

O fato é que a posição que o Santos sofreu tanto no começo da temporada agora terá várias opções para montar o time titular. Caberá a Fábio Carille encontrar o armador ideal para o Santos.

