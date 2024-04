Estudiantes, em nota oficial, se pronuncia sobre casos de racismo contra torcedores do Grêmio

Confronto terminou com vitória gremista por 1 a 0 - (crédito: Foto: Alejandro Pagni/AFP via Getty Images)

Em virtude de imagens que mostram torcedores do Estudiantes praticando racismo contra a torcida do Grêmio, no embate da Libertadores, o clube argentino emitiu uma nota oficial nesta quarta-feira (24).

A nota da representação de La Plata aborda as mais diferentes formas de punição possíveis para o caso. Além de sanção como impeditivo de comparecer a eventos esportivos, o Estudiantes falou também em penas nas esferas cível e criminal.

O comunicado do Pincharrata também tratou de reforçar seu apoio a campanha da Conmebol sobre o tema, intitulada como “Basta de Racismo!”. Além de, em paralelo, as suas próprias iniciativas de consicentização junto aos sócios do clube.

Confira, na íntegra, a nota do Estudiantes sobre os casos de racismo

O Estudiantes de La Plata iniciou, nesta madrugada, uma investigação e um procedimento administrativo interno para identificar os indivíduos que cometeram ofensas raciais, na partida da última terça-feira à noite, contra o Grêmio.

Além da ação que resultará em uma sanção exemplar para os envolvidos, denunciaremos esse comportamento, que viola leis e pactos internacionais, no sistema de justiça criminal. Disponibilizaremos todas as evidências obtidas para a investigação. Ao mesmo tempo, avaliaremos a possibilidade de iniciar uma ação civil para que os envolvidos assumam a responsabilidade pelos danos que possam ser causados à nossa instituição.

O clube apoia a campanha da Conmebol “Basta de Racismo!” e estamos comprometidos em rejeitar veementemente qualquer ato de racismo como o que ocorreu na noite passada. Continuaremos com nosso trabalho contínuo para conscientizar nossos associados e torcedores e também para punir aqueles que se desviarem do caminho do respeito e do bom comportamento que nos identifica.

