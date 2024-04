Apresentado no Vasco, Hugo Moura revela: ‘Sonho realizado’

O volante Hugo Moura foi, enfim, apresentado pelo Vasco. Nesta quarta-feira (24), o jogador de 26 anos, que já até estreou, vestiu a camisa 25 na sala de imprensa de São Januário e respondeu às perguntas dos jornalistas.

Revelado pelo Flamengo, maior rival do time da Colina, Hugo ouviu muitos questionamentos sobre seu passado na Gávea. Para ele, será que pesou em sua decisão de ir para o Vasco ser cria do Fla? Confira a resposta.

“Não, é meu passado. Já joguei no Flamengo, mas estou muito feliz de vestir essa camisa do Vasco. É um sonho realizado não só para mim, mas também para minha família”, revelou.

O jogador afirma, então, que estava ciente do que podia estar sendo falado sobre sua ida para o Cruz-Maltino. Mas, segundo ele, o melhor jeito de mudar uma possível desconfiança é dentro do campo.

“A torcida vascaína, quando descobriu que eu estava para vir para cá, eu vi o que eles podiam estar falando de mim, pelo meu passado. Mas pode ter certeza que vocês vão ver um Hugo que vai correr, que vai suar e dar o sangue por essa camisa. E só tem um jeito de fazer isso. É chegar dentro de campo e fazer o meu papel e eu tenho certeza que vou fazer bem feito”, prometeu.

Opção no meio de campo

Hugo Moura também respondeu sobre seus companheiros no meio-campo. Na pergunta, Zé Gabriel e Sforza, outros volantes marcadores do elenco, foram citados. Hugo fala, assim, como está sendo o contato inicial com os novos parceiros.

“Esses dois jogadores são de muita excelência (Sforza e Zé Gabriel). Aprendendo bastante com eles dentro do campo. Eles vêm falando também comigo. Estou muito feliz no Vasco. Os jogadores me receberam muito bem. Isso que importa para o jogador jogar bem e ter confiança. No dia a dia a gente vai conhecendo os jogadores e tenho certeza que vamos fazer uma grande temporada”, revelou o atleta

O volante também revelou, então, se concorda com as expectativas da mídia tradicional, de que seu antigo clube, o Athletico, é mais favorito aos títulos do que o seu atual time.

“Não concordo. Acho que o Vasco tem um elenco para brigar lá em cima. Com a ajuda da comissão técnica, é isso que a gente vai fazer. O Vasco é um time enorme e temos que fazer esse clube ser campeão”, afirmou.

Confira outros trechos da entrevista

Ramón Díaz e Comissão Técnica

“Cheguei e eles estavam viajando, treinei um dia com o grupo e fui para o jogo contra o Fluminense. Tivemos poucas conversas, mas agora durante a semana já conversou bastante comigo. Estou conhecendo mais o que ele pede, o que ele quer. É isso que é importante para mim”, avaliou.

Estreia em São Januário

“Pouquinho ansioso. Já joguei várias vezes contra o Vasco, mas sei da força da torcida aqui em São Januário ou no Maracanã. Estou ansioso para chegar dentro do campo e conhecer mais a torcida. Como está a meu favor, vou poder dar o meu máximo para sempre fazer essa torcida feliz, que é isso que ela merece.”

Tratativas

“Tenho confiança enorme no meu empresário. Da minha parte, eu tive que tomar a decisão. E claro, estou orgulhoso de estar vestindo essa camisa do Vasco. Cada dia mais feliz aqui dentro, que esse ano a gente possa criar uma família.”

