Sem Fernando e Alario, Inter viaja ao Equador para encarar o Delfín

O elenco do Internacional viajou nesta quarta-feira (24) para o Equador, afim de enfrentar o Delfín, pela Copa Sul-Americana. Mas a delegação colorada tem mais dois desfalques nesta viagem. O volante Fernando e o atacante Alario, lesionado, ficaram em Porto Alegre se juntaram à lista de baixas da equipe.

Fernando ainda se recupera de um edema no ombro direito, enquanto Alario sofreu uma fissura na costela. Os dois se somam à longa turma de ausentes, atualmente entregues ao departamento médico. São eles o volante Aranguiz, os meias Alan Patrick e Hyoran e os atacantes Valencia e Wanderson.

Dessa forma, Thiago Maia e Rômulo disputam uma posição no meio-campo colorado. No ataque, Maurício e Lucca são as opções do técnico Coudet. Já na zaga, por opção tática, Igor Gomes e Robert Renan disputam um lugar no setor.

Uma possível escalação tem Rochet; Bustos, Mercado, Robert Renan (Igor Gomes) e Bernabei; Thiago Maia, Gustavo Prado, Bruno Gomes e Wesley; Lucca (Maurício) e Borré. A bola rola para Delfín x Inter às 23h, na cidade equatoriana de Manta

Veja os relacionados do Inter

Goleiros: Rochet, Fabricio e Anthoni

Laterais: Bustos, Mallo, Renê e Bernabei

Zagueiros: Igor Gomes, Robert Renan, Mercado e Vitão

Volantes: Romulo, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Thiago Maia e Matheus Dias

Meias: Gustavo Prado, Gabriel Carvalho e Maurício

Atacantes: Borré, Lucca e Wesley

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.