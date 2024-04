Bolívar x Flamengo: Tite opta por escalar três zagueiros na Libertadores

Flamengo x Sao Paulo - Campeonato Brasileiro - Estadio do Maracana - 17-04-2024 - (crédito: Marcelo Cortes / Flamengo)

Bolívar e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (24/04), às 21h30 (de Brasília), em La Paz, pela terceira rodada do Grupo E da Libertadores. Além dos sete desfalques confirmados, Tite pretende iniciar em campo com três zagueiros na Bolívia. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

LEIA MAIS: Bolívar x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Escalação do Flamengo

Tite optou por escalar um trio defensivo com Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Ortiz. Assim, Lorran, que estava previsto para iniciar em campo na frente, começa no banco de reservas. Bruno Henrique, dessa forma, fica como homem de referência no ataque rubro-negro em La Paz.

A provável escalação conta com Rossi; Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Ortiz; Wesley, Igor Jesus, Gerson e Viña; Victor Hugo e De La Cruz; Bruno Henrique. Na altitude de 3500 metros da capital boliviana, os jogadores rubro-negros vão em busca da primeira vitória como visitante na Libertadores.

O Flamengo conta com muitos desfalques em campo. Afinal, Léo Pereira, Varela, Ayrton Lucas, Pulgar, Allan, Arrascaeta e Pedro foram poupados e sequer viajaram para Bolívia. Além disso, Everton Cebolinha, com uma lesão na panturrilha direita, também está cortado do jogo.

