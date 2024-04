Jogadores que não viajaram para a Bolívia treinam no Ninho do Urubu

Enquanto grande parte do elenco rubro-negro viajou para a Bolívia, em virtude da partida contra o Bolívar, pela Libertadores, outros jogadores ficaram no Rio de Janeiro. Assim, na manhã desta quarta-feira (24), o grupo participou de treinamento no Ninho do Urubu.

Nas imagens divulgadas pelo Flamengo, estão os jogadores Pedro, Ayrton Lucas, Erick Pulgar, Arrascaeta, Varela e Allan. Com exceção do último, os atletas ficaram fora da relação por decisão da comissão técnica, visando o planejamento da temporada.

O volante não viajou com a delegação por conta de apresentar traços falcêmicos, prejudicando o seu desempenho. Além disso, Léo Pereira, que também não viajou, se recupera de um quadro viral.

Cebolinha lesionado

Everton Cebolinha, antes mesmo do Flamengo anunciar, na terça-feira, os sete desfalques para a partida na Bolívia, Cebolinha já era ausência confirmada. Afinal, o atacante se recupera de lesão na panturrilha direita.

