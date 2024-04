Pepê retorna de lesão e celebra vitória do Grêmio: ‘Copeiro de fato’

Pepê voltou aos gramados e teve uma boa atuação com a camisa do Grêmio - (crédito: - Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Com um a menos, o Grêmio superou as adversidades e bateu o Estudiantes, em La Plata, pela terceira rodada da Libertadores. Nesse sentido, o confronto contou com o retorno de Pepê, que desfalcou a equipe nas últimas duas semanas. Após o triunfo, o jogador exaltou a vitória do Imortal Tricolor, que agora soma três pontos no Grupo C do torneio continental.

“Queria ressaltar o esforço da equipe. Entendemos o sentido da Libertadores, fizemos jus ao Grêmio ser copeiro de fato. Mesmo com um a menos conseguimos a vitória. Feliz com minha volta, ainda que tenha sido por um período curto ” destacou Pepê na coletiva pós-jogo.

“Todo jogo tem que entrar para ganhar os duelos, e Libertadores é mais pegado, característica dos times estrangeiros. Temos consciência disso, precisa combater mais. Quem fizer isso vai conseguir ganhar os jogos. Tento sempre fazer isso”, ressaltou em outra resposta.

O volante, que desfalcou a equipe nas três primeiras rodadas do Brasileiro em virtude de um edema na coxa esquerda, atuou os 90 minutos diante do adversário argentino. Em campo, Villasanti foi expulso pelo segundo cartão amarelo, quando empatava sem gols na etapa final. No entanto, o time encontrou espaços na defesa do Estudiantes e venceu por 1 a 0, com gol de

Olho na agenda

Com o resultado, o Grêmio conquistou os primeiros três pontos no Grupo C. Além disso, está somente um ponto atrás do líder Huachipato, que nesta quarta-feira (24) recebe o The Strongest, da Bolívia. Na próxima rodada, a equipe visita o adversário chileno, dia 8, às 19h (de Brasília). Pelo Campeonato Brasileiro, aliás, o Tricolor encara o Bahia no sábado (27), às 21h (de Brasília), na Fonte Nova.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.