Botafogo e Fluminense no Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo e Fluminense estão próximos de protagonizar um clássico emocionante logo nos primeiros jogos do Brasileirão Sub-20. Afinal, os times se enfrentam nesta quinta-feira (25/04), às 17h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela quarta rodada do campeonato.

LEIA MAIS: Textor fala em financiar sistema de câmeras 4K por VAR automático

Onde assistir

O SporTV transmite o clássico entre Botafogo e Fluminense, às 17h30.

Como chega o Botafogo

Com quatro pontos, as joias alvinegras vão em busca da segunda vitória consecutiva no Brasileirão Sub-20. O técnico Eduardo Oliveira, dessa forma, pretende ir com força máxima em campo. Aliás, Fabiano, que marcou dois gols na última rodada, chega confiante e motivado no clássico. O atacante vive um bom momento na temporada e é um dos trunfos do Glorioso na partida.

Como chega o Fluminense

Com uma vitória e duas derrotas, os Moleques de Xerém precisam de uma vitória no clássico para se distanciar das últimas colocações do campeonato. O treinador Rômulo Rodriguez, desse modo, também pretende ir com força total em campo. Aliás, Isac Martins, responsável pela construção das jogadas, marcou um gol na última rodada. O meio-campista, dessa forma, chega motivado em campo e é uma das esperanças da torcida tricolor na partida.

BOTAFOGO X FLUMINENSE

Quarta rodada do Brasileirão Sub-20

Data e horário: 25/04/2024, às 17h30 (de Brasília)

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: Cristiano; Rodrigo Guet, Capixaba, Otávio e Devid; Justino, Kauê Leonardo e Charles; Fabiano, Vargas e João Guilherme. Técnico: Eduardo Oliveira

FLUMINENSE: Diego; Miguel, Cintra, Kayky Almeida e Rafael Monteiro; Lourenço, Luan Freitas, Riquelmy, Enzo e Isac; Nascimento. Técnico: Rômulo Rodriguez

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo (RJ)

Assistentes: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ) e Danilo Oliveira da Silva (RJ)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.