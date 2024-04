Guardanapo assinado por Messi há 23 anos vai a leilão por R$ 1,9 milhão

Messi começou no Barcelona e virou um dos maiores atletas do mundo - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram@leomessi)

O guardanapo assinado por Lionel Messi no dia 14 de dezembro de 2000 está próximo de ser leiloado. Aliás, o item tem grande valor e pode ser comprado por 350 mil euros (cerca de R$ 1,9 milhão na cotação atual).

No caso, a importância do papel é por ser a primeira assinatura de contrato de Messi com o Barcelona. Na ocasião, não tinha outra opção para pegar a assinatura do jovem atleta.

“Não havia papel disponível, então este guardanapo de papel representa o primeiro contrato informal. É um lembrete único e tangível do início da incrível jornada de Messi no futebol”, disse Ian Ehling, diretor de livros e manuscritos da Bonhams New York, ao jornal La Vanguardia, da Espanha.

Na época, Messi tinha apenas 13 anos de idade. Além dele, Carles Rexach, diretor do Barça, e Josep Maria Minguella, agente do jogador, também assinaram.

“Em Barcelona, no dia 14 de dezembro de 2000 e na presença dos senhores Minguella e Horacio, Carles Rexach, diretor esportivo do FC Barcelona, compromete-se sob sua responsabilidade e apesar de qualquer opinião em contrário, a contratar o jogador Lionel Messi, desde que fiquemos dentro das quantidades acordadas”, diz um trecho do primeiro vínculo que marcou a história do futebol.

O leilão está marcado para acontecer entre 18 a 27 de maio. O evento será na casa de leilões Bonhams, em Nova York, nos Estados Unidos.

Messi no Barcelona

Messi chegou ao Barcelona com 13 anos e foi para o time Sub-14. No entanto, logo nos primeiros jogos se destacou. Aos 16 anos, ele estreou pelo time profissional e deu início a uma carreira vitoriosa. Com a saída de Ronaldinho Gaúcho, ele assumiu a condição de ser o principal atleta da agremiação.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.