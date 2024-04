Valor de ingressos para Amazonas x Flamengo causa insatisfação em torcedores

Se por um lado os rubro-negros estão na expectativa para a partida contra o Bolívar, nesta quarta-feira (24), pela Libertadores, por outro estão na bronca por conta do preço dos ingressos de jogo na Copa do Brasil. Após o Amazonas, adversário do Mais Querido na terceira fase, divulgar o valor das entradas para o jogo de volta, os torcedores do time carioca foram até as redes sociais para reclamar do altos valores. Afinal, para o confronto no dia 22 de maio, na Arena da Amazônia, o ingresso mais barato custa R$ 300 (inteira).

Para a torcida visitante, ou seja, os rubro-negros, a entrada custa R$ 345.

Já o bilhete mais caro é avaliado em R$ 1.500, no camarote Bossa Nova. O espaço conta com banda e serviço de buffet. Assim, para garantir os ingressos, basta acessar o site achetickets.com.br.

Antes disso, Flamengo e Amazonas se enfrentam no dia 1° de maio, no Maracanã, às 21h30. Importante mencionar que não há vantagem do empate. Ou seja, em caso de empate no placar agregado, o confronto irá para os pênaltis.

Veja algumas postagens sobre o preço dos ingressos

?? ABSURDO! Valores dos ingressos para o jogo entre Amazonas x Flamengo pela Copa do Brasilna Arena da Amazônia! Gente que absurdo! pic.twitter.com/07fOZJQMu4 — UrubuTT (@UrubuTT_) April 24, 2024

MUITA GRANA! ?????? Amazonas x Flamengo, confronto válido pela Copa do Brasil, no dia 22, terá preços variando de R$ 300,00 (inteira) a R$ 1,5 mil (inteira) pic.twitter.com/6Quf3FCxsD — Goleada Info (@goleada_info) April 24, 2024

é de uma canalhice sem tamanho os preços dos ingressos do jogo amazonas x Flamengo pela copa do brasil sabemos que os times pequenos amam se aproveitar quando jogam contra o Flamengo, mas o que o amazonas fez beira a insanidade — silvia ??? (@arrasccaetta) April 24, 2024

valor dos ingressos do jogo amazonas x flamengo em manaus ???????????? pic.twitter.com/a28qCcVvkA — hel (@hlnncrf) April 24, 2024

