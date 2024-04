PSG goleia Lorient e pode ser campeão francês nesta rodada

Dembelé comemora um dos gols marcados na vitória do PSG sobre o Lorient - Foto: Damien Meyer/AFP via Getty Images - (crédito: Damien Meyer/AFP via Getty Images)

O título francês está cada vez mais perto do Paris Saint-Germain. Sob comando de Mbappé e Dembelé, o clube goleou o Loriente por 4 a 1, fora de casa, nesta quarta-feira (24), e agora torce por um tropeço do Monaco para assegurar a conquista da Ligue 1 há quatro rodadas para o fim da competição. Os dois atacantes da França foram os destaques da partida, com dois gols para cada um.

Por outro lado, o Monaco recebe o Lille também nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília). Em caso de empate no Estádio Louis II, o time comandado por Luis Enrique garante o caneco nacional.

Dessa maneira, o PSG chegou aos 69 pontos e abriu 11 de vantagem para o vice-líder Monaco. Ou seja, o time do Principado precisa vencer o Lille diante de seus torcedores para adiar a festa do Paris Saint-Germain.

Por outro lado, o Lorient chegou à quarta derrota consecutiva no Campeonato Francês e etá cada vez mais perto do rebaixamento. O clube é o penúltimo colocado com 26 pontos, três a menos que o Metz, primeiro fora da degola.

Lorient x PSG

O PSG dominou a partida desde os minutos iniciais e a dupla francesa do clube da capital estava em uma noite inspirada. Em um intervalo de três minutos, Dempebé e Mbappé abriram a vantagem de 2 a 0 para os visitantes e encaminharam o triunfo.

Na volta do intervalo, tudo ficou ainda mais fácil para o time comandado por Luis Enrique quando o camisa 10 anotou o segundo no jogo. No entanto, o Lorient conseguiu diminuir o placar com Bamba. Apesar do susto, o clube de Paris confirmou a goleada com outro gol de Mbappé e agora seca o Monaco para confirmar o título nacional.

