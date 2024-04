Romero exige ‘autocrítica’ após novo tropeço do Cruzeiro na Sul-Americana

O empate do Cruzeiro com o Union La Calera, no Chile, deixou uma impressão muito ruim entre os torcedores e os próprios jogadores da equipe celeste. O tropeço diante de uma fraca equipe pode ter irritado a torcida, mas o próprio elenco não engoliu o resultado. Embora pontuando fora de casa, a equipe segue sem vencer na Copa Sul-Americana.

Assim, o volante Lucas Romero esbravejou por conta do resultado. Dr acordo com ele, era fundamental obter uma vitória não só pela importância do resultado, mas também pela fragilidade do adversário. Por isso mesmo, o elenco precisa ter autocrítica para superar o momento negativo e dar a resposta nos três jogos que faltam.

“Não saímos nada satisfeitos. Viemos buscar os três pontos. Fizemos tudo o possível. As situações mais claras foram nossas. Temos que ter autocrítica, realmente, e cobrar-nos de não finalizar as jogadas que criamos na partida”, afirmou Romero.

A equipe volta a campo no domingo (28), quando joga diante do Vitória, em casa, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é às 16h, no Mineirão.

