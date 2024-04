Ednaldo Rodrigues recusa pedido de presidente da CPI de paralisar o Brasileirão

Após o presidente da CPI das Apostas Esportivas, Jorge Kajuru, pedir a paralisação do Brasileirão, apoiando a Associação dos Árbitros, Ednaldo Rodrigues descartou qualquer possibilidade de interromper a competição. Dessa forma, segundo o presidente da CBF, a competição é íntegra e limpa.

“A CBF não trabalha de forma alguma com a hipótese de paralisar o campeonato, que é integro. Aliás, não tem como parar uma competição que é limpa e transparente. Se tiver alguma situação nesse sentido (de tentar parar), a CBF vai trabalhar para que a competição continue”, iniciou Ednaldo Rodrigues ao “Uol”.

“A CBF respeita qualquer posição de associação, respeita CPI. Parar o campeonato não afeta só um clube, um jogador. Movimenta todos os patrocínios, as 4 séries do Brasileiro, Copa do Brasil… Paralisa o país, a empregabilidade, as logísticas de viagem, baseado em situações e relatos que não têm substância, consistência. Assim, entendo que tem que ser dado à contradição. Se estão dizendo isso, e esse cara (John Textor) diz isso, está no papel da CPI levar todos os clubes e serem ouvidos”, completou.

Entenda o caso

Em resumo, com as denúncias de John Textor, dono da SAF do Botafogo, que garante ter provas sobre manipulação em partidas do futebol brasileiro, a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (ANAF) emitiu uma nota, na manhã de terça-feira (23), defendendo a paralisação do Campeonato Brasileiro.

