Larcamón detona diretoria do Cruzeiro após demissão: ‘mais paixão e nem tanta lógica’

Ex-treinador do Cruzeiro, Nicolás Larcamón criticou a diretoria da Raposa após deixar o clube. O técnico foi demitido após a final do Campeonato Mineiro, quando perdeu por 3 a 1 e viu o rival Atlético-MG faturar mais um caneco.

Inicialmente, ele lamentou que, mesmo após bom aproveitamento na primeira fase do Campeonato Mineiro, ele tenha sido demitido.

“A verdade é que, quando se está em um meio muito mais passional, onde se tomam decisões com mais paixão e nem tanta lógica, o processo de trabalho se interrompe. Vínhamos muito bem, mas a decisão foi tomada depois de perder a final do Mineiro. Estávamos com quase 60% de aproveitamento, mas eu sabia como era encabeçar um projeto no Brasil”, pontuou Larcamón.

Aliás, o ex-treinador celeste ainda alertou que, caso permanecesse, a equipe apresentaria resultado.

“Assumi com a tranquilidade de estar à altura do desafio e tenho certeza: se o trabalho não fosse interrompido, teríamos um bom desempenho. Lamentavelmente foi interrompido. Então, agora é seguir em frente e ver o que acontece. Vínhamos muito bem, o grupo estava muito alinhado com o que queríamos”, finalizou o comandante.

Larcamón comandou o time celeste por 14 jogos. Foram sete vitórias, quatro empates e três derrotas, aproveitamento de 59,52%. O time, aliás, marcou 21 gols e sofreu 13.

