Zico doa parte da renda do Jogo das Estrelas nesta quinta

Zico, o anfitrião do Jogo das Estrelas, doará parte da renda da última edição do evento nesta quinta-feira (25). Em um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, o Galinho estará presente para repassar a renda para 19 instituições.

“É claro que é um prazer enorme todo ano reunir amigos e craques do futebol no Jogo das Estrelas, uma grande festa que fazemos para a torcida, que sempre comparece em peso e eu só tenho a agradecer por tanto carinho. E é justamente todo esse apoio do público que nos leva a esse dia tão especial, quando conseguimos reverter grande parte da renda a várias instituições, objetivo do nosso evento”, disse Zico.

As instituições que receberão a renda serão: ABBR, Associação Semente da Vida da CDD, Capoeira IBCE, Casa Ronald RJ, CEEAK – Allan Kardec, Coletivo Vila Beira Mar, Desapego Solidário, É Por Amor, Fundação do Rim, Instituto Arteiros, Instituto Movimento e Vida, LIAP-Amor Puro, Maranathá Rio, Meninos de Luz, Origem Amorim, Projeto Avante e Repartir.

Jogo das Estrelas completará 20 anos em 2024

A próxima edição do Jogo das Estrelas terá um gosto especial, afinal, em 2024 completará 20 anos da primeira edição. Dessa forma, Júnior Coimbra, filho de Zico, que organiza o evento, falou sobre a edição deste ano.

“Todo nosso intuito, e por isso fazemos um evento tão bonito, é justamente poder ajudar tantas instituições, sempre tentando adicionar outras mais, na medida do possível. Até mesmo nos momentos de dificuldade conseguimos realizar o evento, com apoio dos patrocinadores, da imprensa e do público. E este ano de 2024 será ainda mais especial, por chegarmos à 20ª edição. Assim, queremos fazer o maior Jogo das Estrelas da história”, comentou Júnior Coimbra.

