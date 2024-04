Mbappé alcança marca histórica no PSG

Mbappé vive a sua melhor temporada com a camisa do PSG - (crédito: Foto: Javier Soriano/AFP via Getty Images)

Mbappé é de longe o jogador mais importante do PSG e, nesta quarta-feira (24), ele foi um dos principais nomes na vitória do seu time por 4 a 1 diante do Lorient.

Em jogo que pode valer o título da Ligue 1, o centroavante anotou dois gols e potencializou a sua fase positiva na reta final do torneio.

Com os gols marcados, Mbappé chegou aos 43 gols em 43 jogos disputados, ou seja, a média de um gol por jogo. Além de balançar a rede, o francês também é importante nas assistências, onde tem 10 no total.

Temporada artilheira

Desde a sua contratação junto ao Monaco, esta é a fase mais artilheira de Mbappé pelo clube da capital francesa. Anteriormente, o ano mais goleador foi em 2021, quando anotou 41 gols.

Vale citar, que o ano com menos bola no barbante foi justamente a primeira temporada no Paris, com apenas 21 gols.

Vai ficar?

Enquanto o torcedor do PSG acompanha o ídolo dentro de campo, fora dele a expectativa é que ele vá embora assim que a temporada acabar.

De acordo com as informações veiculadas na imprensa, o atleta tem um pré-acordo com o Real Madrid e tudo indica que ele irá se apresentar ao novo clube no verão europeu.

Nos bastidores, o Paris tenta segurar Mbappé de qualquer forma e aposta na possibilidade de convencimento em caso de título da Uefa Champions League.

