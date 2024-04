Xavi Hernández decide permanecer no Barcelona

Xavi vai permanecer no comando do Barcelona até 2025 - (crédito: Foto: Michal Cizek/AFP via Getty Images)

De forma surpreendente, o técnico Xavi Hernández bateu o martelo e decidiu permanecer no comando técnico do Barcelona até o fim da temporada 2025.

Um dos grandes motivos para a mudança de cenário foi uma conversa decisiva com o presidente do clube, Joan Laporta.

Inicialmente, Xavi iria deixar o Barça após a temporada. Incomodado com as críticas, o entendimento do treinador era fim de ciclo.

Em coletiva de imprensa, ele abriu de forma pública a escolha e, desde então, o clube procurava um substituto. Porém, com o passar das semanas, o ambiente acalmou e o comandante decidiu repensar a sua posição dentro do Barcelona.

Até mesmo o Ajax foi indicado como possível destino de Xavi Hernández, que rechaçou qualquer chance de trabalhar na Holanda.

Continuidade assegurada

A fim de resolver a situação, o mandatário Joan Laporta se reuniu com o treinador e decidiu cumprir o acordo. Além disso, ele iniciou iniciou o planejamento para a próxima época.

Números

Desde a sua chegada ao time espanhol, Xavi Hernández trabalhou em 146 partidas. No total, ele venceu 85 jogos, empatou 23 vezes e perdeu em 28 oportunidades. O ataque marcou 264 gols e a defesa sofreu 151 tentos. Durante o período, o treinador conquistou duas taças: La Liga e a Supercopa da Espanha.

