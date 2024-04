Fluminense visita Museu da Conmebol, e Cano comenta afastamento de quarteto

Uma comitiva do Fluminense visitou, nesta quarta-feira (24), o Museu da Conmebol, localizado ao lado do hotel onde a equipe está concentrada, em Luque, no Paraguai. Lá, o atacante Germán Cano falou sobre o jogo contra o Cerro Porteño e comentou o afastamento de quatro companheiros.

Falando em tom de liderança, ele se disse surpreso e lamentou, assim, o ocorrido. Para ele, a experiência deve servir como aprendizado para que tais atos não se repitam.

“Obviamente, a gente também está surpreso (com a notícia) de nossos companheiros. Lamentavelmente. É um pouco difícil falar disso. A gente sempre tenta ajudar com a nossa experiência. Sabemos que não é bom para o Fluminense, para todos nós. Sempre tentamos ajudar os garotos, mas vão aprender e vai ficar marcado no pensamento deles, que não têm que voltar a fazer isso”, afirmou.

Cerro x Fluminense

Ele também falou, é claro, sobre a partida desta quinta-feira (25), pela terceira rodada da Libertadores. Para ele, o adversário conta com um bom time e pode dar trabalho.

“Cerro Porteño é um time muito bom, jogadores fortes, físicos, que pressionam muito bem. Tem gente grande na área, como é Churín, que conhecemos muito bem. Vamos tentar de tudo para conseguir os três pontos”, disse.

A bola rola às 19h (de Brasília) no estádio Nueva Olla, em Assunção. O Fluminense é o líder do Grupo A, com quatro pontos, enquanto o Cerro vem em terceiro, com três. Colo-Colo (CHI) é o segundo da chave, também com quatro, mas saldo pior que o do Flu. Os chilenos encaram o quarto colocado Alianza Lima (PER).

