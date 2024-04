United vence Sheffield e ainda sonha na Premier League

Jogadores de Manchester United e Sheffield em disputa de bola na Premier League - Foto: Oli Scarff/AFP via Getty Images - (crédito: Oli Scarff/AFP via Getty Images)

O Manchester United está vivo na Premier League. Com uma grande atuação de Bruno Fernandes, os Red Devils venceram o Sheffield por 4 a 2, de virada, e segue na briga por uma vaga nas próximas competições europeias. O meia português foi o grande destaque do jogo desta quarta-feira (24) com dois gols marcados e uma assistência para Höjlund. Além disso, o zagueiro Maguire, de cabeça, também balançou a rede em Old Trafford. Por outro lado, Bogle havia aberto o placar em falha do goleiro Onana, enquanto Brereton Díaz anotou o segundo da equipe visitante em duelo atrasado da 29ª rodada do Campeonato Inglês.

Ao mesmo tempo, o Manchester United contou com a vitória do Everton sobre o Newcastle, também nesta quarta-feira, e ultrapassou o adversário na tabela de classificação. Assim, os Red Devils estão na 6ª posição, com 53 pontos, sete a menos que o Tottenham, em quinto, posição que garante uma vaga na fase de grupos da próxima edição da Liga Europa.

Por outro lado, o Sheffield segue na lanterna da competição, com apenas 16 pontos em 34 rodadas. A diferença para o Nottingham Forest, primeiro fora da zona de rebaixamento, é de 10 pontos. Embora a queda não esteja confirmada, a expectativa é que o clube dispute a Championship, a segunda divisão inglesa, na próxima temporada.

United x Sheffield

O Manchester United conseguiu produzir mais que o Sheffield na primeira etapa, mas não estava com a pontaria em dia. Contudo, uma falha do Onana complicou a vida dos donos da casa. O goleiro errou na saída de bola e tocou a bola nos pés de Bogle, que finalizou para abrir o placar aos 34 minutos. Por outro lado, o United precisou correr atrás do prejuízo e pressionou em busca do empate. Assim, Maguire aproveitou cruzamento de Garnacho e desviou de cabeça para assegurar o empate por 1 a 1 antes do intervalo.

Na volta do intervalo, o United repetiu a estratégia e tentou pressionar nos minutos iniciais. No entanto, a equipe foi surpreendida e Brereton Díaz aproveitou a assistência de Osborn para recolocar o Sheffield em vantagem. Após algumas alterações, o time de Erik ten Hag cresceu de rendimento e Bruno Fernandes, de pênalti, deixou tudo igual no placar. O gol animou os donos da casa, que conseguiram virar o jogo em linda finalização de Bruno Fernandes de fora da área. O craque português ainda deu uma assistência para Höjlund completar a goleada e confirmar os três pontos.

