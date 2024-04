Atalanta goleia Fiorentina e está na final da Copa Itália

A Atalanta está na final da Copa Itália. Nesta quarta-feira (24), a equipe goleou a Fiorentina por 4 a 1, no Gewiss Stadium, em Bérgamo.

Decisão

Na grande final da Copa Itália, a Atalanta vai medir forças diante da Juventus. O duelo será no Estádio Olímpico, em Roma.

Primeiro tempo

A Atalanta entrou em campo para decidir e, logo aos 5 minutos abriu o marcador. Koopmeiners saiu na cara do goleiro e bateu cruzado, 1 a 0.

Pouco depois, o time da casa voltou a balançar a rede com Scamacca, que acertou um chute lindo de fora da área. Porém, no início da jogada, o VAR pegou uma falta no jogador da Fiorentina e anulou o gol.

Atordoada, a Viola demorou a entrar na partida e tentou segurar a pressão, mas apresentou muita dificuldade, principalmente no que diz respeito a levar perigo ao seu rival.

Segundo tempo

A Atalanta manteve o seu ímpeto ofensivo, porém não conseguia mostrar efetividade dentro de campo e viu a Fiorentina melhorar no confronto. A prova da evolução veio na bola parada. Martinez Quarta apareceu sozinho na grande área e deixou tudo igual.

A resposta da Atalanta veio com Scamacca. Desta vez, o centroavante aproveitou a bola na grande área e acertou um voleio para recolocar a equipe no jogo, 2 a 1.

Atalanta is ahead 2-1 with Scamacca's goal!pic.twitter.com/sGAAcNVFCy — FootColic ?? (@FootColic) April 24, 2024

Nos acréscimos do jogo, a Atalanta conseguiu transformar a classificação em goleada. Primeiro, Lookman recebeu na grande área e bateu cruzado para marcar. O bandeira anulou, porém o VAR deu condição legal. Antes do apito final, Pasalic saiu na cara do goleiro e, de cavadinha, deu números finais, 4 a 1.

