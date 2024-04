Botafogo x Universitário, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Após perder seus dois primeiros jogos na Libertadores-2024, o Botafogo vai para o tudo ou nada nesta quarta-feira (24/4), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, diante do Universitário. O jogo pela terceira rodada do Grupo D da competição é vital para o Fogão, já que o líder Júnior tem cinco pontos, seguido de Universitário e LDU, com quatro. Ou seja, se o Fogão perder, ficará cinco pontos atrás do segundo colocado, restando apenas mais nove pontos em jogo. E mais: com o time carioca fazendo dois jogos fora de casa.

Para acompanhar este jogo decisivo para o Glorioso, não deixe de clicar abaixo e ficar com a transmissão da Voz do Esporte. Ela inicia a sua cobertura às 17h30 (de Brasília), com seu tradicional pré-jogo. Assim que a bola rolar, Christian Rafael estará na narração.