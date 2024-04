Del Valle x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Del Valle x Palmeiras - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Tem jogão pela Libertadores-2024, Independiente del Valle x Palmeiras. O duelo vale pela terceira rodada do Grupo F, que está muito equilibrado. Afinal, os dois rivais têm quatro pontos, dividindo o primeiro lugar com o Liverpool-URU (que tem um jogo a mais). Assim, quem vencer, termina este “primeiro turno” na frente. O Del Valle é muito forte em casa. Dessa forma, o Verdão precisa se cuidar. É jogo para não perder nenhum detalhe. Por isso, Voz do Esporte preparou uma grande cobertura, que se inicia às 20h, com o seu tradicional Pré-jogo. Com a bola rolando, o premiado Cesar Tavares está na narração: “Ai meu coração”!

Cesar Tavares narra. Mas a cobertura ainda conta com os comentários preciso de Symon Casagrande e as reportagens de Rogerio Souza. Assim, você já sabe: a partir das 20h, clique na arte acima e acompanhe a cobertura da Voz do Esporte.

