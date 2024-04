Corinthians fez empréstimo de R$ 10,9 milhões com agente de jogadores no fim de 2023

Apesar do empréstimo, Fernando Garcia não agencia jogadores do elenco profissional do Timão, apenas nas categorias de base - Foto: Reprodução/ Instagram - (crédito: Reprodução/ Instagram)

O Corinthians fez um empréstimo de R$ 10,935 milhões no fim de 2023 com o empresário Fernando Garcia, dono da empresa Elenko Sports. O processo aconteceu em meio a guerra da Rússia com a Ucrânia e o valor representa antecipação de parcelas da venda do atacante Pedro ao clube russo Zenit.

“Quando vendemos o Pedro, teve uma parcela paga no ato e outras duas ficaram previstas para janeiro e março de 2024. Tentamos antecipar o recebível. Conversei bastante, e o Fernando (Garcia) me garantiu que iria antecipar. Isto porque nenhum banco, nem fundo de investimento, antecipava esse valor por conta da guerra da Rússia com a Ucrânia”, explicou Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians na época.

“Em dezembro, não recebemos a entrada da Brax e também não conseguimos a antecipação da venda de Murillo. O Fernando tentou mais uma vez com o Zenit, não teve sucesso, e aí ele assumiu os valores para cumprir o prometido. Esse empréstimo, na prática, é só uma antecipação”, completou o ex-mandatário.

No entanto, Fernando Garcia não é o único agente de atletas que emprestou dinheiro ao Corinthians. Até o fim do ano passado, o Timão ainda tinha valores em aberto com Giuliano Bertolucci (R$ 14,8 milhões) e André Cury (6,4 milhões). Esses contratos vêm de anos atrás e já eram conhecidos.

Apesar do empréstimo, Fernando Garcia não agencia jogadores do elenco profissional do Timão, apenas nas categorias de base. Mas, até o ano passado, a equipe principal contava com alguns atletas com a carreira gerenciada por ele, como o próprio Pedro e o atacante Chrystian Barletta.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.