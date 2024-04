Rangnick revela interesse do Bayern, mas garante foco na Eurocopa

Ralf Rangnick durante partida da seleção austríaca - Foto: Georg Hochmuth/AFP via Getty Images - (crédito: Georg Hochmuth/AFP via Getty Images)

A novela sobre o novo treinador do Bayern de Munique ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (24). O grande objetivo do clube era repatriar Julian Nagelsmann, demitido há um ano do cargo. Mas o antigo treinador preferiu seguir na seleção alemã. Dessa maneira, os bávaros foram atrás de Ralf Rangnick, atualmente no comando da seleção austríaca, que confirmou a procura do Bayern. No entanto, o treinador garantiu que o seu foco está na disputa da Eurocopa 2024.

“O Bayern de Munique entrou em contato e eu informei a federação austríaca sobre isso. Temos uma relação de muita confiança. Meu foco está na seleção austríaca e na Euro. Me sinto confortável aqui. Não há razão, atualmente, para lidar com isso de forma intensa e específica”, disse o treinador em entrevista ao ’90minuten’, da Áustria.

Rangnick, que já teve passagem pelo Manchester United, tem contrato para comandar a Áustria até a Copa do Mundo de 2026. O interesse existe, mas não há ainda proposta concreta, até pelo foco de Rangnick na Euro.

Quando perguntado sobre quando decidirá sobre o interesse do Bayern, o treinador respondeu que, antes de tudo, precisa ter certeza de que o clube de Munique o vê como principal objetivo para o projeto.

“Quando falarem: ‘queremos você’. Então terei de me perguntar se é o que quero também”, completou.

