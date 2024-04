Delfín x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quinta-feira (24), o Internacional visita o Delfín, do Equador, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. O Colorado entra em campo no fim da noite para um jogo em que terá diversos desfalques, mas em que terá que buscar a vitória, que seria a primeira na competição. Até o momento, a equipe só empatou, com dois pontos em sua chave. Já o Delfín é o líder do Grupo C, com quatro pontos ganhos.

Onde assistir

O jogo terá transmissão ao vivo do Paramount+ (streaming), a partir das 22h45.

Como chega o Delfín

Dono da casa, o Delfín vive um momento ruim no Campeonato Equatoriano, com apenas uma vitória em nove jogos. Mesmo assim, o trabalho da equipe na Copa Sul-Americana é positivo, com a equipe se mantendo invicta, com uma vitória e um empate nos dois primeiros confrontos. Ainda assim, o time comandado pelo treinador Guillermo Duró tem duas dúvidas. No meio-campo, Miño e Gaggi lutam por um lugar no no meio-campo, enquanto Tejana é o mais cotado para começar no ataque, ao lado de Herrera, mas Tijanovich também está cotado.

Como chega o Internacional

O Internacional tem diversos desfalques para jogar diante do Delfín. O volante Fernando ainda se recupera de um edema no ombro direito, enquanto o atacante Alario sofreu uma fissura na costela. Além deles, estão fora o volante Aranguiz, os meias Alan Patrick e Hyoran e os atacantes Valencia e Wanderson, todos lesionados. Assim, Thiago Maia e Rômulo disputam uma posição no meio-campo colorado. No ataque, Maurício e Lucca são as opções do técnico Coudet. Já na zaga, por opção tática, Igor Gomes e Robert Renan disputam um lugar no setor.

DELFÍN x INTERNACIONAL

Copa Sul-Americana, 3ª rodada do Grupo C

Local: Estádio Jocay, em Manta (Equador)

Data e horário: 25/4/2024, às 23h (de Brasília)

Árbitro: Michael Espinoza (PER)

Assistentes: Coty Correra (PER) e Albert Alarcón (PER)

VAR: Milagros Arruela (PER)

DELFÍN: Heras; Mercado, Goitea, Gariglio e Elordi; Alcivar, García, Garzón e Miño (Gaggi); Tejana (Tijanovich) e Herrera. Técnico: Guillermo Duró.

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Mercado, Robert Renan (Igor Gomes) e Bernabei; Thiago Maia, Gustavo Prado, Bruno Gomes e Wesley; Lucca (Maurício) e Borré. Técnico: Eduardo Coudet.

