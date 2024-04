Luiz Henrique diz que Botafogo lutará até o final na Libertadores

O ponto alto da vitória do Botafogo por 3 a 1 sobre o Universitário (PER), na noite desta quarta-feira (24), no Estádio Nilton Santos, pela Libertadores, inegavelmente foi o golaço de Luiz Henrique. O atacante dominou a bola na região central da entrada da área e deu um belo drible no goleiro, para em seguida tocar a bola para o fundo das redes. Após o jogo, antes de falar sobre o lance, o jogador enfatizou que o time segue vivo na luta por uma vaga na segunda fase da competição, mesmo após ter perdido as duas primeiras partidas pelo Grupo D.

“Estavávamos precisando dessa vitória pela Libertadores. Sabemos que não tem jogo fácil, só tem time bom. Mas hoje Graças a Deus fomos bem dentro de casa e pudemos reencontrar o resultado positivo na competição. Vamos lutar até o final pela classificação”, prometeu o atacante.

Luiz Henrique admite ter feito um golaço

Ao comentar sobre o golaço, Luiz Henrique, afinal, admitiu alguma ansiedade pelo primeiro gol com a camisa do clube no torneio.

“Estava buscando meu primeiro gol com a camisa do Botafogo na Libertadores. Vinha trabalhando muito, não parei e sabia que essa hora ia chegar. Na hora tive muita frieza e saiu esse gol lindo”, celebrou.

