Com sustos, Bragantino vence Sportivo Luqueño pela Copa Sul-Americana

Na noite desta quarta-feira (24/4), em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Red Bull Bragantino recebeu o Sportivo Luqueño-PAR no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e venceu por 2 a 1. Os gols foram marcados por Thiago Borbas e Gustavinho, para a equipe brasileira, e Marcelo Ferreira, para os paraguaios. Com o triunfo, a equipe do interior de São Paulo foi a seis pontos e seguiu na segunda colocação do Grupo H. Já o time paraguaio ocupa a última colocação, com nenhum ponto somado.

Bragantino domina primeiro tempo

O Bragantino começou o jogo tocando a bola e tentando achar os espaços deixados pelo adversário. Porém, o Luqueño levava mais perigo quando conseguia chegar ao ataque. Dessa forma, após algumas tentativas, fez um gol aos oito minutos com Nicolás Maná após uma bola recuperada na região central do campo. Porém, o camisa 10 estava em posição irregular. Assim, o gol foi anulado pelo VAR. Contudo, aos 27, Vitinho cobrou escanteio pela esquerda, e Thiago Borbas balançou as redes após um bonito cabeceio na primeira trave. Com o gol sofrido, o Sportivo cedeu espaços para o Bragantino, que não conseguiu aproveitar.

Massa Bruta garante a vitória

Na segunda etapa, o Bragantino partiu para cima do adversário. Dessa forma, ampliou o placar com Gustavinho logo no primeiro minuto, após um bonito chute da entrada da área. Após uma saída de bola errada do Bragantino, Diego Vera achou Marcelo Ferreira sem marcação dentro da área, que só teve o trabalho de cabecear para o gol de Cleiton e descontar para o Sportivo Luqueño. Após o gol, o time paraguaio reteve mais a bola, mas esbarrava na forte marcação do Bragantino e não conseguia sucesso na criação de jogadas. Nos acréscimos, Eduardo Sasha ainda teve uma ótima oportunidade para marcar o terceiro gol. Mas parou na defesa de Aguilar.

Próximos jogos

O Bragantino volta a campo no próximo domingo (28), às 18h30 (de Brasília), para enfrentar o Fortaleza, no Castelão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Luqueño recebe o Tacuary, no sábado, pelo Campeonato Paraguaio.

RED BULL BRAGANTINO 2X1 SPORTIVO LUQUEÑO

Sul-Americana – Grupo H – 3ª rodada

Data : 24/4/2024

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

Público: 3.727

Renda: R$ 94.445,00

RB BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado (Gustavinho, no Intervalo), Lucas Cunha, Luan Cândido e Guilherme; Eric Ramires (Lincoln, 27/2ºT), Raul (Jadsom Silva, 16/1ºT), Bruno Gonçalves (Sasha, 19/2ºT); Nacho Laquintana, Vitinho e Thiago Borbas (Nathan Mendes, 27/2ºT). Técnico: Pedro Caixinha.

SPORTIVO LUQUEÑO: Alfredo Aguilar, Rodi Ferreira, Ivan Villalba, Alexis Villalba e Diego Vera; Jorge Mendoza, Fernando Benítez e Rodrigo Rojas (Rodrigo Fernández, 23/2ºT); Nicolás Maná (Alegre, 25/2ºT), Lautaro Comas (Fretes, 23/2ºT) e Diego Acosta (Marcelo Ferreira, 23/2ºT). Técnico: Lucas Bovaglio.

Gols: Thiago Borbas, 27/1ºT (1-0); Gustavinho, 1/2ºT (2-0); Marcelo Ferreira, 30/2ºT (2-1)

Árbitro: Bryan Loayza (EQU)

Auxiliares: Ricardo Baren (EQU) e David Vacacela (EQU)

VAR: Juan Andrade (EQU)

Cartões Amarelos: Thiago Borbas, Bruninho, Lincoln e Gustavinho (BRA); Maná, Marcelo Ferreira e Rodi Ferreira (LUQ)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.